Борьба с терроризмом обойдется Орлу в 29 миллионов рублей

Деньги будут выделены на усиление мер безопасности.

Мэр Юрий Парахин утвердил программу «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Орле на 2026-2030 годы». Решение принято в целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений на территории города Орла, следует из документа, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Финансирование программы будет обеспечено за счет средств городского бюджета.

Его объем составит 29,313 миллиона рублей. Большая часть запланированных мероприятий не требует финансовых затрат. Деньги будут выделены на установку и обслуживание кнопок тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом (КТС и СКУД), систем видеонаблюдения, на обеспечение физической охраны в зданиях администрации города Орла и зданиях ее территориальных управлений.

В 2026 году на эти цели будет выделено 2,5 миллиона рублей, а в последующие годы финансирование будет составлять порядка 6,5 миллиона рублей ежегодно. Финансирование осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Орла на текущую деятельность МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла», отмечено в документе.

«Мероприятия программы направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов города с массовым пребыванием людей, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности граждан, организацию воспитательной работы среди подростков и молодежи, направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма», – следует из ее паспорта.

Авторы программы также поясняют, что участие в профилактике терроризма и экстремизма выражается, в частности, в обеспечении антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей, объектов муниципальной собственности, а именно зданий и сооружений, в которых размещены муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры, спорта и т.д.

