МУП «ТТП» не смогло без суда оплатить обучение

Арбитраж рассмотрел иск учебного заведения к перевозчику.

Арбитражный суд Орловской области в открытом судебном заседании рассмотрел дело по исковому заявлению частного учреждения дополнительного профессионального образования «Орловский учебный комбинат» к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Истец просил о взыскании 116,7 тысячи рублей, из которых большую часть средств составляет задолженность за оказанные услуги.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, соответствующий договор стороны заключили в апреле 2024 года. Орловский учебный комбинат обязался оказать МУП «ТТП» образовательную услугу, а именно обучить 45 сотрудников муниципального перевозчика по образовательной программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания». Курс был рассчитан на 40 часов.

Стороны договорились, что полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за 45 слушателей составляет 89 100 рублей, цена является твердой и изменению не подлежит. Перевозчик обязался оплатить обучение своих сотрудников в течение пяти дней после окончания учебы. Но не сделал этого до сих пор. Спустя почти два года учебное учреждение было вынуждено обратиться в суд. Арбитраж постановил удовлетворить заявленные исковые требования частично.

Трамвайно-троллейбусное предприятие должно полностью погасить перед Орловским учебным комбинатом основной долг по договору в сумме 89 100 рублей, а также выплатить в его пользу проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 27 677 рублей. Также истец просил взыскать с ответчика сумму расходов, понесенных им на своего представителя. Суд с этим согласился, но снизил заявленную сумму до 11 000 рублей. Решением суда предусмотрено дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты долга.

ИА «Орелград»