Из Орла в зону СВО отправили гуманитарную посылку

18.1.2026 | 10:28 Новости, СВО

Одним из главных теплых подарков стал водонагреватель.  

Орловское региональное отделение ЛДПР совместно с волонтерским объединением «Сила V правде» собрали  очередную гуманитарную посылку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«Даже такие, казалось бы, небольшие вещи, как водонагреватель, могут существенно улучшить их быт и поднять моральный дух», — отметил координатор орловского отделения ЛДПР Владислав Числов.

Акция была организована совместно с руководителем волонтёрского объединения «Сила V правде» Юлией Айдановой, которая на постоянной основе занимается сбором и отправкой помощи военнослужащим.

«Мы убеждены, что моральная поддержка не менее важна, чем материальная», — подчеркнула Юлия Айданова.

В посылку также вошли другие необходимые вещи — от предметов личной гигиены до теплых вещей и сладких подарков.

