ДОСААФ по суду доказало право на учебный корпус

В качестве ответчика в судебном процессе выступила администрация Орла.

Спор о здании рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подало Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ). Ответчиком выступила администрация города Орла, интересы которой в процессе представляло ее структурное подразделение – управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ). В качестве третьих лиц выступили Орловский учебный центр ДОСААФ и Орловское региональное отделение ДОСААФ.

Спор касался здания учебного корпуса, расположенного в Орле на Карачевском шоссе. Согласно данным технического паспорта, это одноэтажное здание общей площадью 1049,5 квадратных метра было построено в 1970 году. Оно находится на земельном участке площадью 14 392 квадратных метров, принадлежащем на праве аренды ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России». Договор аренды земельного участка был заключен в 2007 году с существовавшим в то время департаментом имущества, промышленности и информатизации Орловской области.

Арендатором изначально выступало Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Орловская объединенная техническая школа Орловского областного совета Общероссийской общественной организации РОСТО (ДОСААФ)». Данный участок сформирован из земель населенных пунктов. Срок его аренды истечет только в 2056 году. Разрешенное использование этой земли: эксплуатация и обслуживание гаражей и стоянок учебного автотранспорта.

В иске ДОСААФ просило признать за ним право собственности на здание учебного корпуса. Для этого суду пришлось изучить историю самого общества. Было установлено, в частности, что Орловский учебный центр ДОСААФ является правопреемником Орловского автомотоклуба ДОС АРМ, созданного 1 марта 1949 года, а в 1951 году переименованного в Орловский автомотоклуб ДОСААФ. С 1 января 1975 года автомотоклуб был переименован в Орловскую автомобильную школу ДОСААФ.

В сентябре 1991 года ДОСААФ СССР было переименовано в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию, поэтому в 1994 году Орловская автошкола ДОСААФ была переименована в Орловскую объединенную техническую школу РОСТО. Последующие переименования произошли в 2003 и 2011 годах, поскольку страна вернула ДОСААФ.

Арбитраж установил, что Орловский автомотоклуб ДОСААФ и его правопреемники всегда базировались в спорном здании. Даже в техническом паспорте объект поименован как «Здание учебного корпуса № 3 (классы клуба)». В настоящее время данным зданием владеет и пользуется ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России» как правопреемник. «Таким образом, истец в лице своего структурного подразделения с 1970 года добросовестно, открыто и непрерывно владеет как своим собственным спорным объектом. Однако документов о строительстве и вводе в эксплуатацию объекта не сохранилось», – отметил суд.

Вместе с тем, нашлись документы, подтверждающие принадлежность объекта истцу, в том числе перечень имущества бывшего ДОСААФ, числящегося на балансе организаций Орловского областного совета РОСТО по состоянию на 1 января 1993 года. Учитывая это и другие доказательства, суд иск удовлетворил и признал за ДОСААФ право собственности на здание учебного корпуса № 3, расположенное на Карачевском шоссе.

