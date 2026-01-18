Власти Мценска всерьез взялись за землю

А на приватизации имущества они планируют заработать почти 50 миллионов рублей.

Новая целевая программа начала работать во Мценске. Называется она так: «Имущественно-земельная политика муниципального образования город Мценск». Ее цель заключается в формировании и реализации единой политики в сфере повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Действие программы рассчитано по 2027 год включительно, общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет 45,794 миллиона рублей. Все средства поступят из городского бюджета.

В рамках программы планируется оформить и зарегистрировать технические планы на 66 объектов недвижимого имущества и выполнить кадастровые работы в отношении 189 земельных участков. Планируется, что доходы от сдачи в аренду имущества, за исключением земельных участков, по итогам реализации программы составят 7,269 миллиона рублей, доходы от приватизации имущества – 48,366 миллиона рублей, доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города, – 35,629 миллиона рублей.

Доля горожан, получивших жилье или улучшивших свои жилищные условия должна к концу реализации программы составлять не менее 2 процентов от общей численности местного населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилье. Кроме того, планируется свести к нулю долю основных фондов муниципальных организаций, находящихся в стадии банкротства.

«В настоящее время в сфере земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мценск существует несколько основных проблем», – говорится в паспорте программы. К их числу власти отнесли, например, «недостаточный уровень обеспечения объектов недвижимости муниципального имущества актуальной технической документацией, правоустанавливающими документами и государственной регистрацией права на недвижимое имущество».

Проблемой также названы: наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, либо не востребованного органами местного самоуправления; недостаточный уровень формирования фонда земельных ресурсов муниципального округа город Мценск; недостаточный уровень собираемости неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков.

«Решение вышеуказанных проблем в рамках муниципальной программы будет способствовать повышению эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования и расходования бюджетных средства, а также будет содействовать упорядочению землепользования: вовлечению в оборот новых земельных участков; повышению инвестиционной привлекательности муниципального округа, соответственно росту экономики, более эффективному использованию и охране земель», – считают в мэрии.

