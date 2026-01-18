Под Орлом выделят субсидии на ликвидацию последствий вражеских атак

Орловский муниципальный округ предусмотрит необходимые средства в своем резервном фонде.

Администрация Орловского муниципального округа издала постановление, предусматривающее выделение субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Речь идет о возмещении за счет бюджета затрат, связанных с выполнением работ по ликвидации и предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, субсидии будут выделяться на работы по минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма. Здесь, в первую очередь, речь идет о ликвидации последствий ударов вражеских беспилотников по территории Орловского округа. Средства будут выделять за счет резервного фонда администрации округа, который был сформирован одновременно с бюджетом на 2026 год. В течение года объем резервного фонда может пополняться с согласия депутатского корпуса.

Субсидии предоставляются на безмозмездной и безвозвратной основе, однако чиновники будут проверять достоверность представленных соискателями отчетов о расходовании средств, чтобы избежать потенциальных случаев хищения казенных средств. Размер субсидии строго не определен, его будут рассчитывать индивидуально в каждом конкретно случае в зависимости от вида и объема работ по ликвидации проявлений терроризма.

К соискателям предъявлен ряд обязательных требований. Так, субсидии не положены спонсорам терроризма, производителей оружия массового поражения, иностранным компаниям и иноагентам. Кроме того, специальная комиссия будет оценивать, насколько неотложными были работы по ликвидации последствий ЧС, за которые соискатель попросит субсидию.

ИА «Орелград»