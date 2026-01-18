Не вся статистика о преступности оказалась достоверной

В ходе прокурорской проверки было выявлено более 100 нарушений.

Орловская транспортная прокуратура обнародовала результаты работы по обеспечению достоверности правовой статистики за 2025 год. Как пояснили в ведомстве, надзор в сфере государственного статистического учета проводится на постоянной основе. В 2025 году в результате такой работы прокурорские работники выявили 103 нарушения, которые были допущены сотрудниками правоохранительных органов транспортного региона.

«Нарушения выявлялись при отражении в документах первичного учета сведений о социально-криминологических характеристиках преступлений, в частности, о совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения; в общественных местах; о лицах, ранее совершавших преступление; о службе, выявившей преступление; о должностном и социальном положении лица, совершившего преступление», – перечислили в надзорном ведомстве.

Благодаря принятым прокуратурой мерам в статистическую отчетность своевременно внесены необходимые корректировки, а виновные должностные лица были наказаны. Сообщается, например, что по мотивам проверок было внесено три представления об устранении выявленных нарушений, также транспортная полиция получила от прокуратуры восемь информаций о выявленных нарушениях. По итогам их рассмотрения 11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В 2025 году прокуратурой принимались меры по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в сфере правовой статистики и обеспечению достоверности и полноты статистической отчетности о состоянии преступности, следствия и дознания, – добавили в Орловской транспортной прокуратуре. – Работа на данном направлении будет продолжена».

ИА «Орелград»