В Орле полиция занялась инцидентом с избиением девочек

Об этом «Орёлграду» сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Напомним, случай произошёл у ТМК «Гринн» в эту субботу, но СМИ рассказали о нём сегодня (со слов одной из пострадавших и её матери, а также на основе предоставленных видеозаписей).

По текущей версии, пострадали двое несовершеннолетних. На них напала группа других девочек.

Как рассказали в полиции, мать одной из пострадавших обратилась в отделение по Заводскому району. Она подала заявление « о привлечении к ответственности неизвестных за нанесение телесных повреждений её дочери».

Сейчас полицейские устанавливают всех участников и свидетелей произошедшего. Выясняются причины и обстоятельства драки.

Также пострадавшей несовершеннолетней выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. Это позволит объективно определить тяжесть полученных травм.

ИА «Орелград»