Почта России и Народный Фронт подвели итоги благотворительной акции по доставке гумпомощи в Курскую и Белгородскую области

19.1.2026 | 11:05 Новости компаний, Рекомендуем

Народный фронт завершил совместную с Почтой России акцию по доставке благотворительной помощи в Курскую и Белгородскую области.

Фото: ИА «Орелград»

С 19 марта 2025 г. по 31 декабря 2025 г. благодаря этому проекту россияне бесплатно отправили около 24 000 посылок в Курскую и Белгородскую области, а также из этих регионов.

Воспользоваться бесплатной отправкой могли жители, вынужденно переехавшие в другой регион или родные тех, кто остался на приграничных территориях. Почта России доставила около 12 000 посылок белгородцам, примерно столько же гуманитарных посылок компания доставила жителям Курской области.  Россияне могли принести посылки с гумпомощью в любое почтовое отделение, а Почта доставляла их в адрес Народного фронта, который занимался распределением поступивших отправлений.

Больше всего посылок в Белгородскую область отправили жители Иркутской области, Москвы и Ленинградской области. В Курскую область чаще отправляли посылки жители Алтайского края, Амурской и Кемеровской областей.

Почта Россия продолжает бесплатную доставку гуманитарных грузов в Курскую и Белгородскую области совместно с Российским Красным Крестом для жителей приграничья.

Реклама. Рекламодатель – ИП Утехин Антон Николаевич (ИНН 631938233614).  erid: CQH36pWzJqDzE7ZPYCAPFrfKDuZG4Nc7iFBzHzsd3P16uw


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU