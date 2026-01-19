Нелегального кредитора выявили в Орловской области

Признаки недобросовестности у орловской компании разглядел Центробанк.

Орловское УФАС России предложило орловцам для ознакомления информацию Банка России – в рамках реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции в Орловской области в части противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке и защиты прав потребителей финансовых услуг. Такую работу Орловское УФАС и Отделение Банка России по Орловской области совместными усилиями проводят на постоянной основе.

Что касается информации Банка России, то согласно ей у орловской компании выявлены признаки нелегального кредитора. Согласно юридическому адресу, компания работала прямо в центре Орла на площади Мира. Еще в сентябре прошлого года она была включена в так называемый предупредительный список Банка России. Компания предлагала услуги ломбарда. Однако заниматься такой деятельностью не имела права, поскольку в реестре Банка России эта организация не значилась, как ломбард.

«Обычно подобные компании «цепляют» людей на обещание очень низкого процента. Кроме того, они часто готовы пойти навстречу клиентам с недостаточно хорошей кредитной историей. Однако обращение в такую организацию за займом может обернуться для клиента еще большими финансовыми сложностями», – такой комментарий дал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.

Эксперты рынка не рекомендуют гражданам связываться с «черными» кредиторами, поскольку их деятельность не регламентируется законом. Подобные организации охотно пользуются своим сомнительным статусом и могут, например, изменять условия договоров в свою пользу и в ущерб клиенту, зная, что последний вряд ли где-то добьется справедливости. Методы взыскания долга тоже могут быть совершенно неправомерны, подчеркивают эксперты.

«Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности, – сообщает Орловское УФАС. – Список регулярно обновляется на официальном сайте Банка России. Сейчас в нем содержится информация о семи организациях, присутствующих в Орловской области. Всего на территории России за 9 месяцев 2025 года выявлено почти 5,8 тысячи субъектов – компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др. – с признаками нелегальной деятельности. Больше половины из них – это псевдоинвестиционные пирамидальные проекты».

ИА “Орелград”