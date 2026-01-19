Нацпроекты оценили губернатор, депутаты и полиция

Итоги исполнения нацпроектов прозвучали на заседании парламентского комитета по экономике.

Заседание комитета провел его председатель Юрий Ревин. Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, ключевым вопросом стало обсуждение итогов исполнения региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов в 2025 году.

Доклад представил руководитель областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Он сообщил, что кассовые расходы по региональным проектам составили 8,2 миллиарда рублей, или 99,2 процента от запланированных средств. При этом по большинству направлений, таких как «Молодежь и дети», «Семья», «Туризм и гостеприимство», освоение достигло 100 процентов, подчеркнул чиновник.

«Виталий Рыбаков выразил сомнения в объективности показателей, указав на наличие проблемных объектов, – сообщает пресс-служба облсовета. – В ответ Сергей Антонцев пояснил, что сумма расходов в течение года корректируется, и представленные данные соответствуют действительности. Председатель комитета по экономике облсовета Юрий Ревин, напротив, отметил, что показатель в 99,2 процента является значительным прогрессом по сравнению с предыдущими годами».

В свою очередь Управление МВД России по Орловской области проинформировало, что в 2025 году сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными ведомствами пресекли 58 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов. В том числе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было пресечено 29 преступлений, по нацпроекту «Здравоохранение» – 16, «Демография» – 7, «Безопасные качественные автомобильные дороги» – 2, «Культура» – 2, по нацпроектам «Образование» и «Семья» – по одному преступлению.

Губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях взглянул на итоги реализации национальных проектов в регионе еще шире и сообщил, что за последние семь лет в Орловской области было благоустроено 890 дворовых и 293 общественных территорий, отремонтировано 600 километров автомобильных дорог. «В сфере образования создано 6754 места дополнительного образования для детей и подростков, открыты 264 центра «Точка роста», 13 модельных библиотек, а также построены четыре футбольных поля, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов и 68 спортивных площадок», – рассказал Андрей Клычков.

«Глава региона отметил, что благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в развитие отрасли направлено 4,9 миллиарда рублей. Это позволило оснастить медицинские учреждения региона более чем 2200 единицами современного оборудования и 135 единицами спецтранспорта. Также активно развивается строительная отрасль: с 2019 года в Орле и области введено в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Построены и реконструированы крупные школы в Орле и Ливнах, открыты 6 детских садов на 880 мест», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”