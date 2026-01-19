В 2026 году право на пенсию получат шесть тысяч орловцев

Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

В этом году право на страховую пенсию по старости появится у женщин 1967 и мужчин 1962 годов рождения. Обязательным условием для назначения является стаж от 15 лет, а также от 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

При этом в стаж включают не только периоды работы. Засчитывается время ухода за ребенком (в возрасте до полутора лет) и ухода за нетрудоспособным гражданином, а также служба в армии.

С 1 января страховые пенсии по старости были проиндексирован на 7,6%. Стоимость одного ИПК выросла до 156,76 рублей.

Размер фиксированной выплаты увеличился до 9584,69 рубля.

ИА «Орелград»