Тайное стало явным: депутатам доложили о нарушениях при строительстве моста

Мост в деревне Тайное стал темой для обсуждения на парламентском комитете.

Начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений – инспектор Контрольно-счетной палаты Орловской области Ирина Лисицкая выступила на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Она озвучила результаты аудита использования бюджетных средств, направленных на строительство искусственного сооружения через реку Ока для обеспечения транспортной доступности и связи деревень Касьяновка и Тайное Орловского муниципального округа.

Лисицкая рассказала, что в ходе проверки были выявлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов и сводов правил. Финансирование строительства этого моста обеспечивалось за счет средств Дорожного фонда Орловской области. Для выполнения работ по результатам электронного аукциона в марте 023 года был заключен муниципальный контракт с ООО «УПМК-22» на сумму 317,87 миллиона рублей.

По мнению аудиторов, в нарушение пункта свода правил были выполнены работы по устройству дорожной одежды на мостовом полотне и на служебных проходах мостового полотна на общей площади 1458,2 квадратных метров «в части несоблюдения нормативной температуры асфальтобетонной смеси на месте укладки». Также с нарушениями были выполнены работы по устройству продольного водоотвода (в ходе визуального осмотра аудиторы выявил обводнение конструкций ригелей и опор, а также натекание на поверхность).

Также были нарушены требования рабочей документации, а именно раздела «Технологический регламент монтажа конструкций деформационных швов системы «Формошов» на мостовых сооружениях». Раскритикованы были и работы по устройству дорожного покрытия на площади 1092 квадратных метров на сумму 2,042 миллиона рублей. Они были выполнены так, что «в результате на поверхности асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги образовалась технологическая трещина длиной 179 метров на стыке полос укладки асфальтобетона».

«Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления в адрес главы администрации Орловского муниципального округа, – сообщила в свою очередь Контрольно-счетная палата Орловской области. – По итогам его исполнения подрядной организацией восстановлены деформационные швы мостового сооружения на автомобильной дороге; устранены дефекты в виде нарушения целостности дорожного покрытия».

Из отчета Лисицкой также следовало, что уже устранено несоответствие величины поперечного уклона обочины относительно поперечного уклона проезжей части на примыкании дорожного полотна, выполнены работы по укреплению обочин щебнем и произведена очистка элементов крепления перильного ограждения от коррозии. Однако часть работ по устранению выявленных дефектов и недостатков еще предстоит произвести. В КСП уточнили, что сделано это будет в рамках гарантийных обязательств подрядчика «при наступлении благоприятных погодных условий».

ИА “Орелград”