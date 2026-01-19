Опубликован рейтинг орловских УК за год

Его составили специалисты государственной жилищной инспекции.

Они подвели официальные итоги работы управляющих компаний региона за 2025-й год.

При составлении учитывались восемь основных критериев. Например, результаты контрольных и профилактических мероприятий, количество наложенных штрафов, число обращений от ресурсоснабжающих организаций о наличии задолженностей и так далее. Также принималась в расчёт и площадь жилого фонда, который находится под опекой компаний.

Организации, которые работают на Орловщине менее года, в рейтинг не попали.

В итоге в Орле на первом месте оказались сразу шесть УК. Это «Новый уровень», «Престиж 57», «РЭУ», «УК «Орёлжилкомплекс»» и «Управляющая компания «Жилкомплекс»», а также «УК «Крылья»». В Ливнах на первом месте — трое: «ГЖС», «КомФорт Ливны» и «Орёлинвестпроект». Во Мценске лучшим признали ООО «ЖКО».

Скачать рейтинг полностью можно по ссылке.

ИА «Орелград»