В Орле стартовал конкурс в честь Потемкина

О проведении открытого городского конкурса распорядилась мэрия Орла.

В Орле дан старт проведению открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Поэзия Серебряного века в рисунках». Он посвящен 140-летию со дня рождения поэта Петра Потемкина. О проведении конкурса распорядилась администрация областного центра. Организован он в целях развития творческих способностей детей и их образного мышления, навыков визуальной интерпретации поэтического текста, поощрения инновационных подходов в детском художественном творчестве, воспитания уважения к историческому и культурному наследию малой родины.

Кроме того, задачей конкурса является увековечивание памяти и творческого наследия поэта Серебряного века Петра Потемкина. Учредителем и организатором выступает Орловская детская художественная школа №1 при поддержке управления культуры администрации города Орла и Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый уже стартовал и продлится по 14 февраля, он предусматривает выполнение конкурсных работ. Затем, по 5 марта, будет проводиться прием заявок, далее – работа жюри. Подведение итогов и церемония награждения назначены на 20 апреля. Конкурс является открытым, принять в нем участие могут обучающиеся детских школ искусств и детских художественных школ, студенты художественных училищ и художественно-графических факультетов учреждений высшего образования.

Работы будут оцениваться в трех возрастных категориях: 1-я категория – 9-10 лет, 2-я категория – 11-14 лет, 3-я категория – 15-19 лет. Номинации конкурса таковы: «Поэтический образ» (выполнение иллюстрации к одному из стихотворений Потемкина из списка рекомендованных произведений); «Театральный плакат» (выполнение рисунка афиши или плаката к реальной театральной постановке по пьесе Потемкина или по мотивам его стихотворений); «Цифровая поэзия» (компьютерная графика); «Многогранный П.П. Потемкин: поэт, шахматист, драматург» (работа, отражающая биографию, интеллектуальные увлечения поэта, общение с известными личностями Серебряного века».

Кстати, формат участия в конкурсе – заочный. Для участия необходимо в срок с 15 февраля по 5 марта 2026 года включительно отправить на электронную почту организатора заявку по типовой форме, электронную фотографию или скан-копию работы. Качество фотографии должно позволять объективную оценку работы.

Возрастное ограничение: 12+

