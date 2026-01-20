Эксперты одобрили проект реставрации библиотеки Бунина

Историческое здание получит вторую жизнь.

Проект работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Областная библиотека им. И.А. Бунина» успешно прошел процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Эксперты выдали положительное заключение, отметив, что проект соответствует требованиям законодательства. Еще в прошлом году были проведены комплексные научные исследования, выполнены обмеры здания и разработаны обмерочные чертежи всех поэтажных планов, планов чердака и кровли, разрезов и фасадов.

Техническое обследование здания выявило дефекты. Например, на момент его проведения состояние кирпичной кладки на открытых участках оценивалось как неудовлетворительное. Поэтому эксперты рекомендовали выполнить реставрацию кирпичной кладки. В ходе обследования также было выявлено, что штукатурная отделка фасадов и штукатурный декор находятся в неудовлетворительном состоянии.

В качестве строительного материала для парадной лестницы использовались гранитные плиты. Увы, но и парадная лестница находится в неудовлетворительном состоянии: плиты отклонились от линии горизонта. Проектная документация была выполнена на основании задания управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Проектом предусматривается перепланировка помещений библиотеки без изменения существующих габаритов капитальных стен и конструктивной схемы здания, «с целью повышения функциональности и в соответствии с действующими нормами».

Так, проектом предусматривается монтаж негорючих железобетонных перекрытий взамен демонтированных деревянных перекрытий. Планируется замена существующих и устройство новых лестничных маршей, выполненных из монолитного железобетона, замена деревянных конструкций кровли на металлическую стропильную систему. Основные решения по реставрации ориентированы на предмет охраны здания, которое имеет статус объекта культурного наследия.

В предмет охраны входят фасадные решения и выборочные интерьеры помещений. В проекте и акте экспертизы отмечено, что все принятые решения разработаны на основании иконографических данных (фотографий и чертежей, в том числе – стилистических аналогов) и обследований, и не нарушают предмет охраны. Восстанавливаемые архитектурные элементы обоснованы научно-архивными исследованиями.

Изначально на месте будущей областной библиотеки располагался Орловский кафедральный Петропавловский собор, взорванный в 1941 году. Строительство библиотеки велось по типовому проекту Ставропольской краевой публичной библиотеки. Такая же библиотека в 1960 году была построена в Нальчике. Типовой проект был переработан архитекторами Орловской проектной конторы «Облпроект». Строительство началось в июне 1953 года. С 1 марта 1959 года библиотека начала работать в новом здании. Свое нынешнее название она получила в 1992 году.

В 1996-1998 годах в ее здании была проведена реконструкция, предусматривавшая значительное расширение площадей для организации обслуживания читателей и улучшения условий труда сотрудников. В 2007 году библиотеке было выдано «Охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры». В 2011-2014 годах проводился косметический ремонт восточного и южного фасадов с частичной заменой столярного заполнения. Архитектурное решение фасадов здания почти не подверглось изменениям.

