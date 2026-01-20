Обеспеченность кормами снизилась на Орловщине

По сравнению с предыдущим годом показатель упал почти на треть.

К началу декабря 2025 года обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову крупного скота в сельскохозяйственных организациях Орловской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 3,4 центнера кормовых единиц. Данный показатель оказался на 30,1 процента ниже значения, сложившегося на 1 декабря 2024 года. Общий запас кормов к 1 декабря 2025 года составил 193,6 тысячи тонн кормовых единиц, в том числе концентрированных – 44,1 тысячи тонн. Такие данные озвучили в Орелстате, специалисты которого оценили ситуацию в региональном животноводстве.

По оценке статистиков, в целом в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей по состоянию на 1 декабря 2025 года по сравнению с соответствующей датой предыдущего года был отмечен рост поголовья крупного рогатого скота на 5,3 тысячи голов, свиней – на 70,5 тысячи голов. Численность коров при этом сократилась на 2,2 тысячи голов, овец и коз – на 1,7 тысячи голов, птицы – на 397,8 тысячи голов.

По подсчетам статистиков, за январь-ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличились на 15,7 тысячи тонн, а молока и куриных яиц, напротив, уменьшились, соответственно, на 0,4 тысячи тонн и на 1,9 миллиона штук. Сообщается также, что в январе-ноябре минувшего года в сельхозорганизациях в среднем на одну корову надоено 6695 кг молока, что на 310 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Прирост продуктивности коров зафиксирован в 10 районах Орловской области, удой молока свыше 8500 кг получили животноводы Верховского и Мценского районов, – информирует Орелстат. – В птицеводческих организациях от одной курицы – несушки получено в среднем по 219 яиц против 212 годом ранее». АПК остается одной из ключевых точек роста, отметила в свою очередь пресс-служба губернатора. По ее данным, объем производства продукции сельского хозяйства по итогам всего 2025 года составит 170,6 миллиарда рублей и увеличится в 2,8 раза к уровню 2017 года.

ИА «Орелград»