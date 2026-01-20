Россияне возвращают миллиарды через упрощенный налоговый вычет

20.1.2026 | 9:52 Новости, Экономика

За приобретенное жилье и ипотеку.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В 2025 году клиенты ВТБ получили через сервис банка около 10 млрд рублей налогового вычета за жилье и ипотеку — на четверть больше, чем в 2024. Всего подано около 300 тыс. заявок (+ 30 %). Пик обращений в 2026 году ожидается в феврале‑марте. ФНС начнет рассматривать заявки с 25 февраля.

Упрощенный налоговый вычет имеет ряд преимуществ. Подача документов производится онлайн, без заполнения декларации 3‑НДФЛ. Банк самостоятельно передает в ФНС данные о стоимости недвижимости и уплаченных процентах по ипотеке. Срок проверки заявления сокращается с 3 до 1 месяца.

Максимальные суммы вычета: при ставке НДФЛ 13 % — 650 тыс. рублей (260 тыс. руб. — за покупку недвижимости, 390 тыс. руб. — за проценты по ипотеке). При ставке 22 % — 1,1 млн рублей. Всего с момента запуска сервиса ВТБ помог клиентам вернуть более 23 млрд рублей.

В Орловской области, по предварительным итогам декларационной кампании 2025 года, общая сумма налоговых вычетов составила порядка 13 млрд рублей. За девять месяцев физическими лицами в бездекларационном порядке представлено почти 5,8 тысячи заявлений о получении налогового вычета на общую сумму более 2 млрд рублей, что на 160,3% больше аналогичного периода 2024 года. Общая сумма заявленных вычетов в упрощенном порядке выросла на 136,6%, или на 0,5 млрд рублей.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU