В полиции рассказали новые подробности факта коррупции на «Спецавтобазе»

Ранее стало известно, что в преступлении подозревается начальник отдела муниципального предприятия.

Об этом сообщили в орловском управлении СКР. Вопрос о мере пресечения пока решается.

Как дополнительно рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, преступление имело место в 2022-м году, в мае. Факт выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Деньги (44 тысячи рублей) были переданы на основе договорённости, достигнутой между начальником отдела, директором неуказанного ООО и неким индивидуальным предпринимателем. При этом отмечается, что ИП действовал в интересах данного ООО.

Сумму перевели на банковский счет. Как и сообщалось ранее, со своей стороны, орловец из МУПа должен был оказать содействие — поспособствовать заключению договора между «Спецавтобазой» и ООО (в приоритетном порядке, без проведения электронного аукциона). Другой его обязанностью являлось «поддержание между организациями долгосрочных, беспрепятственных» финансовых и хозяйственных отношений.

