Около 6,6 тысячи преступлений зарегистрировали на Орловщине

При этом в регионе отмечается стабильная тенденция снижения криминальной активности.

В 2025 году деятельность сотрудников полиции оставалась востребованной у населения Орловской области: за минувший год в органы внутренних дел региона поступило и было рассмотрено 146,8 тысячи заявлений и сообщений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. На официальный сайт УМВД поступило 3523 обращения, на «телефон доверия» УМВД – 2564 обращения.

«При этом в целом оперативная обстановка находилась под контролем сотрудников ОВД, – следует из отчета УМВД России по Орловской области о деятельности за 2025 год. – Отмечается стабильная тенденция снижения криминальной активности населения – на 11,5 процента, общее число зарегистрированных преступлений – 6613. Динамика снижения регистрации преступлений отмечается в 23 районах области, наиболее существенно это проявилось в Новосильском, Верховском и Залегощенском районах.

В структуре преступности, по данным ведомства, доля преступлений против собственности по итогам 2025 года составила 59,5 процента, преступных посягательств против личности – 10,7 процента, незаконного оборота наркотических средств – 8 процентов, преступлений экономической и коррупционной направленности – 7,3 процента.

По некоторым видам преступлений отмечено снижение, по сравнению с предыдущим годом, их количества, в том числе совершенных убийств и покушений на убийство, разбойных нападений, грабежей, общего количества краж, в том числе квартирных, краж транспортных средств и угонов автотранспорта, а также фактов фальшивомонетничества.

«В результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы установлено 2226 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, задержано 222 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, раскрыто 3032 преступления. Установлено местонахождение 38 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность восьми неопознанных трупов», – добавили в УМВД.

ИА «Орелград»