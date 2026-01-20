Орловского душегуба обязали выплатить один миллион компенсации

Мужчина в ходе ссоры забил до смерти своего приятеля.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как пояснили в пресс-службе суда, драма разыгралась 30 декабря 2023 года.

Как установили следствие и суд, подсудимый, в период времени с 22 до 23 часов вечера, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя умышленно, избил своего знакомого. Он буквально забил его о смерти, нанося ему со значительной силой многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался, но действия преступника не были квалифицированы как убийство. Это означает, что умысла на причинение смерти приятелю у подсудимого не было.

Тем не менее, его осудили по «тяжкой» статье и назначили довольно суровое наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей. Осужденный доложен будет выплатить родственницы человека, погибшего от его рук, компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, добавили в пресс-службе Верховского районного суда.

Тем временем Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску одного местного жителя к другому о взыскании компенсации морального вреда. Требования истца были основаны на том, что, по его версии, ответчик во дворе многоквартирного дома оскорбил его, а также унизил его честь и достоинство. В пресс-службе суда пояснили, что ответчик за указанные действия ранее был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что действиями ответчика истцу причинены нравственные страдания, на основании чего взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок», – добавили в пресс-службе Орловского районного суда.

ИА “Орелград”