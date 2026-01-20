В Жилищном управлении Орла снова новый начальник

20.1.2026 | 16:32 ЖКХ, Новости

В среднем за год происходит по три переназначения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В конца 2025 года исполняющим обязанности начальника  МКУ «Жилищное управление г. Орла» стал Алексей Храбровский. Алексей Павлович работал генеральным директором  ОАО «Нива-Центр». Являлся ликвидатором  ОГСУ «Фонд имущества Орловской области», ООО «РВО».

Новый руководитель МКУ «Жилищное управление Орла», с первых дней работы столкнулся с критикой со стороны депутатов. Деятельность учреждения по повышению эффективности использования свободных жилых помещений признана неудовлетворительной — это противоречит цели, закрепленной в Уставе МКУ, сообщает пресс-служба представительного органа. Председатель городского Совета Владимир Негин отметил «пренебрежительное отношение к муниципальным деньгам» и призвал Храбровского проанализировать предыдущие решения депутатов и Контрольно‑счетной палаты. Администрации города рекомендовано принять меры, чтобы МКУ «ЖУ  Орла» в полной мере исполняло свои функции.

Напомним, в июне 2025 начальником ЖУ стала Наталья Соколова, в ноябре 2024 к исполнению обязанностей руководителя приступила Анжелла Дробина, в сентябре 2024 – начальником учреждения назначен Энрико Чапкин, в апреле 2024 – Ольга Стеблецова и т.д. и т.п.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU