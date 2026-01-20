В Жилищном управлении Орла снова новый начальник

В среднем за год происходит по три переназначения.

В конца 2025 года исполняющим обязанности начальника МКУ «Жилищное управление г. Орла» стал Алексей Храбровский. Алексей Павлович работал генеральным директором ОАО «Нива-Центр». Являлся ликвидатором ОГСУ «Фонд имущества Орловской области», ООО «РВО».

Новый руководитель МКУ «Жилищное управление Орла», с первых дней работы столкнулся с критикой со стороны депутатов. Деятельность учреждения по повышению эффективности использования свободных жилых помещений признана неудовлетворительной — это противоречит цели, закрепленной в Уставе МКУ, сообщает пресс-служба представительного органа. Председатель городского Совета Владимир Негин отметил «пренебрежительное отношение к муниципальным деньгам» и призвал Храбровского проанализировать предыдущие решения депутатов и Контрольно‑счетной палаты. Администрации города рекомендовано принять меры, чтобы МКУ «ЖУ Орла» в полной мере исполняло свои функции.

Напомним, в июне 2025 начальником ЖУ стала Наталья Соколова, в ноябре 2024 к исполнению обязанностей руководителя приступила Анжелла Дробина, в сентябре 2024 – начальником учреждения назначен Энрико Чапкин, в апреле 2024 – Ольга Стеблецова и т.д. и т.п.

ИА “Орелград”