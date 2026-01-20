В Урицком районе начался капремонт Максимовской школы

Её приводит в порядок орловское ООО «Долина».

Школа находится в посёлке Максимовском. Как сообщает профильный департамент области, ремонт ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и федерального проекта «Все лучшее детям».

Работы начались уже сейчас «благодаря опережающей контрактации». Планируется, что всё будет готово к 10 ноября текущего года. Стоимость капитального ремонта составляет около 59,7 миллиона рублей.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Строители расчищают стены от старого покрытия, отбивают краску и штукатурку. Также в школе вскрывают полы в кабинетах испортзале, а также в подсобных помещениях.

ИА «Орелград»