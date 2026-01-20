В Орле в гимназии №39 продолжается ремонт

При этом дети уже приступили к занятиям.

Об этом рассказал депутат городского совета Владислав Гефель.

Первоначально ремонт должен был завершиться ещё в феврале минувшего года. Фактически работы не финишировали до сих пор. Правда, при этом ученики приступили к занятиям — после этого Нового года.

«Учебный процесс организован в одну смену. В первой половине дня проходят занятия, а во второй – продолжаются ремонтные работы», – пояснил депутат.

Также «в фоновом режиме» подрядчик решает задачи, которые не были учтены в первоначальном проекте. В спортзале идёт подготовка к установке специального покрытия. Само оно пока только изготавливается. В подвальном помещении решают вопрос с освещением. Также в классы проводят интернет.

Планируется, что спортивный зал будет готов к занятиям к концу третьей четверти. Точная дата окончания остальных работ пока всё ещё не определена.

Как рассказал Гефель, отдельно планируется благоустроить и прилегающую территорию. Ожидается, что соответствующие траты должны быть запланированы в бюджете 2027 года.

ИА «Орелград»