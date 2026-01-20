Орловское кафе закрыли за антисанитарию

Работа заведения общепита приостановлена на 90 суток.

Такое решение вынес суд. Постановление привели в исполнение судебные приставы.

В Управлении ФССП по Орловской области рассказали, что заведение находится в Заводском районе регионального центра. Точный адрес не сообщается.

Причиной закрытия стали многочисленные санитарные нарушения.

Так, в заведении выявили «значительное количество загрязнений на рабочих поверхностях». Качественная уборка не проводилась.

Игнорировался регламент очистки и дезинфекции производственного оборудования. В помещении, где готовили пищу, отсутствовали условия для надлежащей обработки сырья.

Кроме того, не соблюдались правила об обязательной маркировке готовой продукции, а также условия хранения продуктов.

ИА «Орелград»