Орловское кафе закрыли за антисанитарию

Работа заведения общепита приостановлена на 90 суток.
Такое решение вынес суд. Постановление привели в исполнение судебные приставы.
В Управлении ФССП по Орловской области рассказали, что заведение находится в Заводском районе регионального центра. Точный адрес не сообщается.
Причиной закрытия стали многочисленные санитарные нарушения.
Так, в заведении выявили «значительное количество загрязнений на рабочих поверхностях». Качественная уборка не проводилась.
Игнорировался регламент очистки и дезинфекции производственного оборудования. В помещении, где готовили пищу, отсутствовали условия для надлежащей обработки сырья.
Кроме того, не соблюдались правила об обязательной маркировке готовой продукции, а также условия хранения продуктов.
ИА «Орелград»