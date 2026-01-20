В орловском микрорайоне «загорелась ёлочка»

20.1.2026 | 13:26 Новости, Происшествия

Новогоднее дерево стало источником опасности для целого многоквартирного дома.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Пожар произошёл сегодня в Болховском микрорайоне (на территории Орловского муниципального округа). Вызов поступил около 11 часов.

Источник огня находился в многоквартирном доме на 15-м этаже в одной из квартир. Дым наполнил подъезд. Из квартиры самостоятельно вышли женщина и ребёнок.

Пожарные согрели жильцов и дали им возможность переждать опасность в своём спецавтомобиле. В течение нескольких минут возгорание было ликвидировано.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в гирлянде, украшавшей ёлку.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU