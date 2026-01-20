В орловском микрорайоне «загорелась ёлочка»

Новогоднее дерево стало источником опасности для целого многоквартирного дома.

Пожар произошёл сегодня в Болховском микрорайоне (на территории Орловского муниципального округа). Вызов поступил около 11 часов.

Источник огня находился в многоквартирном доме на 15-м этаже в одной из квартир. Дым наполнил подъезд. Из квартиры самостоятельно вышли женщина и ребёнок.

Пожарные согрели жильцов и дали им возможность переждать опасность в своём спецавтомобиле. В течение нескольких минут возгорание было ликвидировано.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в гирлянде, украшавшей ёлку.

ИА «Орелград»