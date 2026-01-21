Деевский мост в Болхове не заинтересовал археологов

Проведенное научное исследование не выявило там признаков культурного слоя.

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект капитального ремонта Деевского моста, расположенного в створе улицы Первомайской в городе Болхове. Ранее на этом объекте работала полевая археологическая экспедиция. Перед ней стояла задача проверить, нет ли на отведенном под работы участке объектов, обладающих исторической или археологической ценностью. Ведь строители могут такие объекты повредить.

Археологическое обследование земельного участка под Деевским мостом было проведено в декабре 2025 года. Заказчиком работ выступила компания «Мостдорпроект-плюс». Согласно реестру памятников города Болхова, на земельном участке, отведенном под капитальный ремонт Деевского моста, нет объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Эта территория расположена вне защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия.

Ближайшим памятником археологии является объект культурного наследия «Городище», датированный XIV-XVI веками нашей эры. Но он расположен в 1,1 километра к северо-западу от моста, поэтому ремонтные работы ему не навредят. Сам мост расположен в южной части Болхова, на реке Нугрь. Археологи осмотрели участок визуально, после чего заложили несколько разведочных шурфов. Ни в одном из них каких-либо артефактов и признаков культурного слоя не было обнаружено.

После исследования шурфы были рекультивированы. Эксперты выдали положительное заключение. Они пришли к выводу, что проведение предусмотренных проектом капремонта моста земляных, строительных и других хозяйственных работ возможно. Но работы должны быть незамедлительно остановлены, если строители вдруг наткнутся на что-то ценное с научной точки зрения.

ИА “Орелград”