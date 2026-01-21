В Орле досмотрели саженцы из Сербии

Поступившую партию изучили в лабораторных условиях.

Специалисты Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории провели исследования образцов саженцев, прибывших из Сербии. Как сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ», общий объем партии насчитывал 7250 штук саженцев. В лабораторных условиях эксперты проверили саженцы яблони сортов «Айред», «Ред делишес» и «Гала». Каждый образец прошел комплексную проверку по 27 различным показателям: энтомологическим, гельминтологическим, микологическим и бактериологическим.

«По результатам работы карантинные вредные организмы не обнаружены, что свидетельствует о фитосанитарной безопасности продукции. По итогам оформлены соответствующие протоколы», – добавили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о необходимости соблюдения обязательных требований законодательства в сфере карантина растений при перевозке и использовании семян и посадочного материала.

«Семена и посадочный материал относятся к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском и являются одним из основных источников распространения опасных и вредоносных объектов, включая карантинные объекты, – пояснили в пресс-службе ведомства. – Карантинные объекты – это вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории Российской Федерации и внесенные в единый перечень карантинных объектов».

Специалисты поясняют, что вредители, то есть карантинные объекты, при проникновении на новую для себя территорию способно существенно изменить местную среду обитания, отвоевывая для себя нишу. Это может привести к большим экономическим потерям, поскольку новые вредители, будь то сорные растения или насекомые, могут пагубно повлиять, например, на урожай сельскохозяйственных культур.

В ведомстве напомнили, что собственники и пользователи подкарантинных объектов обязаны проводить их обследование на наличие таких вредителей и в случае их выявления незамедлительно информировать об этом территориальное управление Россельхознадзора. К числу подкарантинных объектов относятся земельные участки любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные средства, контейнеры и др. Оплачивать мероприятия по борьбе с карантинными объектами за свой счет должны граждане и юридические лица, владеющие, пользующиеся или арендующие подкарантинные объекты.

ИА “Орелград”