Около 7,7 тысячи орловцев попросили сохранить им прожиточный минимум

Сохранение прожиточного минимума для должников возможно только по личному заявлению.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, в 2025 году в это ведомство от жителей региона поступило свыше 7,7 тысяч заявлений о сохранении им прожиточного минимума. А всего за указанный срок приставы выполнили данное требование по почти 19 тысячам возбужденных исполнительных производств.

Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП, речь идет о должниках, у которых денежные средства вычитаются, например, из зарплаты или списываются со счетов в рамках исполнения требований исполнительных производств. Закон дает определенные гарантии таким гражданам, в том числе по сохранению для них денежных средств в размере прожиточного минимума. Однако должникам следует позаботиться об этом самостоятельно – без личного заявления им не обойтись.

«Должники могут обеспечить сохранение прожиточного минимума, подав соответствующее заявление в УФССП России по Орловской области через единый портал «Госуслуги», – пояснили в ведомстве. – Необходимо учитывать, что данная процедура возможна лишь по запросу самого гражданина имеющего задолженность. Подать заявление на сохранение прожиточного минимума возможно двумя способами: заполнив форму на сайте «Госуслуги» или представив письменное заявление в отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство».

В службе напомнили и о том, что в ряде случаев данная опция должникам недоступна. Так, она не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением. «Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию или Социальный Фонд РФ», – добавили в службе судебных приставов.

К слову, получить консультацию, а также узнать важную информацию о самом себе, в том числе об ограничении на выезд из России, можно с помощью бота ФССП России «Полина». В ведомстве пояснили, что в последнее время бот был доработан, его функционал расширен. «Полина» расскажет, имеются ли у гражданина долги, наложен ли арест на его имущество или деньги на счетах в банках, введены ли ограничения на проведение регистрационных действий с имуществом либо движение денежных средств.

«Также «Полина» может предоставить информацию о графике и порядке приема граждан сотрудниками органов принудительного исполнения. Пообщаться с «Полиной» можно на сайте ФССП России и в социальной сети «ВКонтакте», – добавили в Управлении. А о долгах по алиментам теперь можно узнать на портале Госуслуг. Данные содержатся в специальном реестре, в который включены должники, привлеченные к административной или уголовной ответственности либо объявленные в розыск за неуплату алиментов. В настоящий момент в целом по стране в реестре насчитывается 302,9 тысячи человек.

ИА “Орелград”