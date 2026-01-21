Депутаты вновь раскритиковали работу жилищного управления

А также обвинили в откровенном пренебрежении и наплевательском отношении.

Депутаты Орловского горсовета признали неудовлетворительной работу муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла» по повышению эффективности использования жилых помещений, свободных от проживания граждан. По мнению парламентариев, «это прямо противоречит основной цели деятельности учреждения, закрепленной в его Уставе. В связи с этим, депутаты рекомендовали администрации города принять меры для обеспечения полного исполнения МКУ «ЖУ г. Орла» возложенных на него функций, уточнили в пресс-службе городского парламента.

Критика прозвучала на заседании профильного комитета по муниципальной собственности и землепользованию, в 2025 году народные избранники неоднократно обсуждали ситуацию с муниципальным жилым фондом, а в ноябре даже дали ряд практических рекомендаций. Ведь приведение в порядок пустующих муниципальных квартир даст возможность выделить жилье тем льготникам, которые в нем остро нуждаются. Однако вопрос, мягко говоря, решается очень медленно.

«В Орле на сегодняшний день насчитывается 140 муниципальных жилых помещений, свободных от проживания граждан, – сообщает пресс-служба Орловского горсовета. – Большинство из них расположены в многоквартирных домах, построенных в 60-80-х годах XX века. Среди них: 21 квартира в новостройках, полученных муниципалитетом в рамках реализации Закона Орловской области № 1884-ОЗ от 04.12.2015, из которых 8 квартир уже распределены нуждающимся в 2025 году; 32 жилых помещения маневренного фонда; 2 служебных жилых помещения; 10 жилых помещений специализированного фонда для детей-сирот».

Текущее состояние жилого фонда власти оценили так: 27 помещений пригодны для проживания (в том числе 20 квартир); 11 помещений распределены нуждающимся в 2025 году; 52 помещения требуют ремонта (49 из них — квартиры), по 4 квартирам уже разработаны сметы на ремонт; В 2025 году отремонтировано 8 квартир; 4 помещения признаны непригодными для проживания из-за отсутствия инженерных коммуникаций и несоответствия СНиП; 9 помещений находятся в аварийных домах; 3 помещения требуют вскрытия для доступа; 10 помещений нуждаются в осмотре; 5 помещений требуют вывоза мусора.

Парламентарии отмечают, что год назад МКУ «Жилищное управление города Орла» утвердило план текущего ремонта муниципального жилфонда, предусматривающий ремонт 14 жилых помещений на сумму 5,574 миллиона рублей, разработку сметной документации для ремонта семи помещений, вскрытие и замену замков в трех помещениях для обеспечения доступа проведение экспертиз несущих конструкций в пяти многоквартирных домах. Однако на заседании комитета выяснилось, что «сведения об исполнении данного плана отсутствуют».

«Такого откровенного пренебрежения и наплевательского отношения к муниципальным деньгам я никогда не видел», – признался спикер горсовета Владимир Негин. Напомним, в прошлом году учреждение проверяла Контрольно-счетная палата города Орла. Она пришла к выводу, что «создание МКУ «ЖУ» и передача ему полномочий по учету и управлению муниципальным жилищным фондом не дали положительного результата, не привели к систематизации, полному и достоверному учету муниципального жилищного фонда». По мнению аудиторов, учреждение не обеспечивает полномочия органа местного самоуправления в области жилищных отношений.

«МКУ «ЖУ» не осуществляет обязательный пообъектный учет муниципального жилищного фонда. Фактически МКУ «ЖУ» не обладает достоверной информацией о наличии муниципальных жилых помещений на определенную дату, об их количестве, характеристиках и стоимости. Спустя 4 года, МКУ «ЖУ» не зарегистрировало право оперативного управления на все объекты муниципального жилищного фонда, принятые от УМИЗ в 2021 году», – говорилось в отчете КСП.

Также аудиторы писали, что в учреждении отсутствует учет платы за коммунальные услуги и услуги по содержанию свободных муниципальных жилых помещений, находящихся в его оперативном управлении. Кстати, проверкой тогда были выявлены четыре свободные квартиры специализированного жилищного фонда для детей-сирот. Они были освобождены прежними нанимателями в период с декабря 2022 года по июль 2025 года, находятся в хорошем состоянии, но на момент осмотра пустовали и не были предоставлены другим детям-сиротам, очередь из которых на тот момент составляла 247 человек.

ИА “Орелград”