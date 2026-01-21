В Орле всё-таки централизируют закупки питания для детских садов

Однако для этого не будут создавать отдельное учреждение.

Соответствующими полномочиями планируется наделить Централизованную бухгалтерию образовательных учреждений Орла. Для данных целей здесь будет выделена контрактная служба.

Об этом на заседании профильного комитета областного совета рассказала начальник городского управления образования Анастасия Сергеева. Напомним, ранее в мэрии озвучивали подобные планы, но речь шла именно о создании отдельного учреждения.

Впрочем, этот проект ещё надо будет утвердить на горсовете. Вопрос вынесут на ближайшую сессию.

Также Сергеева сообщила, что на первое полугодие наступившего года по детским садам Орла уже проведены торги по основным позициям продуктового набора.

ИА «Орелград»