На Орловщине анонсировали строительство двух детсадов

Они могут появиться в Орловском муниципальном округе.

Об этом заявила руководитель Департамента образования Татьяна Патова. Как сообщает «Орёлтаймс», заявление прозвучало на выездном заседании профильного комитета облсовета (в школе №32 Орла).

«Планируется строительство двух детсадов в Орловской области в период с 2028 по 2030 годы. Это будет Орловский муниципальный округ, Болховский микрорайон. Там сейчас один детский сад и он, можно сказать, «захлёбывается», родители вынуждены водить детей в детские сады Советского района [Орла]», – заявила Патова.

Также глава департамента указала, что соответствующее соглашение уже утверждено министерством просвещения.

В то же время чиновница рассказала, что на заседании у министра просвещения Сергея Кравцова, которое проходило в тот же день, Орловщина не была отмечена «в числе регионов, где продолжится работа по капремонту школ». «Нас только отметили в числе регионов, освоивших стопроцентную «кассу» по нацпроекту «Молодёжь и дети»», – подчеркнула Патова.

ИА «Орелград»