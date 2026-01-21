Дороги под Орлом ремонтировали нелегалы

В Урицком районе выявлены факты нелегальной работы иностранцев.

Сотрудники ОМВД России по Урицкому району задокументировали факты осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов по проведению дорожных работ одиннадцатью иностранными гражданами. Среди них установлены три иностранца, превысившие сроки пребывания в России, и нарушившие цель въезда (прибывшие для туризма). Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В отношении нарушителей приняты решения о наложении штрафов, а незаконно находящихся иностранцев – о выдворении за пределы России. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. Полицейские проводят мероприятия в отношении работодателя и лиц, способствовавших незаконному пребыванию иностранных граждан», – добавили в ведомстве.

Вопросы контроля за режимом пребывания на территории РФ иностранных граждан находятся в зоне приоритетного внимания сотрудников полиции. По данным на начало 2026 года, в Орловской области состоят на учете 9814 иностранных граждан, в том числе постоянно на Орловщине проживают 2253 иностранца, временно – 1013 иностранцев. В в различных учебных заведениях региона обучаются 3653 иностранца.

«Трудовую деятельность осуществляют 2146 иностранцев преимущественно на обрабатывающих производствах и в строительстве, – следует из статистики регионального Управления МВД. – 1193 из них имеют патенты, 701 – разрешения на работу. Остальные осуществляют трудовую деятельность в соответствии с законодательством без оформления разрешительных документов».

В 2025 году в рамках мероприятий по предупреждению нелегальной миграции в Орловской области были проведены два этапа комплексной оперативно–профилактической операции «Нелегал-2025», а также оперативно-профилактические мероприятия «Самокат», «Иностранец» и, «Регион – магистраль». В целом за минувший год сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД провели 306 контрольно-надзорных мероприятий, а также 146 совместных с сотрудниками регионального Управления ФСБ проверок на объектах строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства и в местах компактного проживания иностранных граждан.

В ходе таких рейдов было выявлено 2169 административных правонарушений, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. К ответственности за год было привлечено 39 лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания. В деятельности принимающей стороны – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – за год было выявлено 442 нарушения в сфере миграции.

