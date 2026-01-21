Завтра в Орле откроется выставка Студии военных художников

Экспозицию можно будет увидеть в Информационно-выставочном центре.

Напомним, он находится на улице Салтыкова-Щедрина, 33.

Студия военный художников имени Грекова существует при Министерства обороны России. Она является Федеральным автономным учреждением культуры и искусства.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Выставка будет работать с 22 января по 25 февраля. Открытие состоится в 14 часов. В нём примут участие авторы экспозиции Егор Смирнов и Дмитрий Ананьев. Также в экспозицию вошли произведения других представителей творческой династии Ананьевых — Михаила и Александра (соответственно, дедушки и отца Дмитрия). Кроме того, будут представлены работы скульптора Алексея Чебаненко.

В общей сложности, выставку составят около 70 различных произведений.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»