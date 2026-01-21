В Орле Больница имени Боткина запретила посещение пациентов

21.1.2026

Ранее эти же меры ввели в НКМЦ имени Круглой.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Причина — подъём заболеваемости гриппом, а также коронавирусной инфекцией.

Мера вводится временно. Запрещено посещение пациентов родственниками и знакомыми в клинических отделениях главного лечебного корпуса, акушерского корпуса, а также отделении анестезиологии-реанимации.

«Это вынужденная мера, направленная на защиту здоровья всех, кто находится в стенах нашей больницы», – подчеркнули в учреждении.

За третью неделю января заболеваемость ОРВИ выросла сразу на 19%.

ИА «Орелград»


