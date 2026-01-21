Клычков заявил об устранении «коммунальных» последствий атаки врага

По словам губернатора, сейчас все услуги предоставляются без сбоев.

Напомним, ранее (в 00:45) Андрей Клычков рассказал о «незначительном ущербе», нанесённом «топливно-энергетической инфраструктуре региона» после вражеской атаки.

«В течение ночи ремонтными бригадами коммунальных служб города Орла полностью восстановлено электро- и водоснабжение домов. В настоящее время все коммунальные услуги предоставляются без сбоев», – высказался губернатор.

По его словам, этой ночью над Орловской областью сбили 9 БПЛА противника.

«Как я писал ранее, повреждено остекление нескольких домовладений и личный автотранспорт, пострадавших нет», – добавил Андрей Клычков. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.

ИА «Орелград»