Клычков заявил об устранении «коммунальных» последствий атаки врага

21.1.2026 | 10:16 Важное, Новости, СВО

По словам губернатора, сейчас все услуги предоставляются без сбоев.

Фото: портал Орловской области

Напомним, ранее (в 00:45) Андрей Клычков рассказал о «незначительном ущербе», нанесённом «топливно-энергетической инфраструктуре региона» после вражеской атаки.

«В течение ночи ремонтными бригадами коммунальных служб города Орла полностью восстановлено электро- и водоснабжение домов. В настоящее время все коммунальные услуги предоставляются без сбоев», – высказался губернатор.

По его словам, этой ночью над Орловской областью сбили 9 БПЛА противника.

«Как я писал ранее, повреждено остекление нескольких домовладений и личный автотранспорт, пострадавших нет», – добавил Андрей Клычков. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU