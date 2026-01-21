Во Мценске выбирают место для памятника погибшим участникам СВО

Власти организовали открытое публичное обсуждение предложений.

Администрация города Мценска запустила открытое публичное обсуждение предложений по выбору места установки памятника погибшим участникам специальной военной операции. Сами власти в качестве такого места предложили сквер имени Калинникова. Но на обсуждение горожан представлено два варианта на выбор. Открытые обсуждения продлятся до 17 февраля 2026 года. Замечания и предложения власти города принимают по электронной почте, через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации и лично, лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов.

Ранее администрация Мценска утвердила правила увековечения памяти защитников Отечества, а глава города Андрей Беляев создал специальную комиссию, которая будет курировать указанную сферу, причем сам же ее и возглавил. Комиссия будет следовать ряду правил. Согласно им предложения по созданию мемориального сооружения в память о погибшем защитнике Отечества комиссия вправе рассматривать не ранее чем через 2 года после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица.

В память о выдающейся личности или событии в пределах города Мценска может устанавливаться только одно мемориальное сооружение. Если память личности уже увековечена в других формах (например, его имя присвоено учреждению, улице, скверу, в его честь установлен памятник или бюст) новые мемориальные сооружения не устанавливаются. Также новыми правилами предусмотрено, что мемориальные доски не устанавливаются на зданиях зрелищно-массового назначения – музеев, художественных галерей и культурно-досуговых учреждений.

«Проектирование, сооружение, установка и техническое обеспечение торжественного открытия мемориальных досок осуществляются за счет собственных или привлеченных средств, предоставляемых ходатайствующими организациями или гражданами, – отмечено в документе. – При формировании бюджета администрация города Мценска совместно с Мценским городским Советом народных депутатов, по необходимости, предусматривают финансирование мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества».

Все мемориальные сооружения, установленные на фасадах зданий и иных сооружений, объявлены достоянием города, частью его историко-культурного наследия. Поэтому они подлежат сохранению, ремонту, реставрации и «использованию для целей, не наносящих вреда их сохранности». Эта работа поручена управлению по муниципальному имуществу, тем более что установленные за счет бюджетных средств мемориальные сооружения являются муниципальной собственностью.

«Мемориальные сооружения, установленные за счет бюджетных средств или добровольных взносов юридических и физических лиц, могут передаваться для содержания только в оперативное управление, – говорится в документе. – Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны обеспечивать сохранность мемориальных сооружений, установленных на отведенных участках. Проведение инвентаризации мемориальных сооружений необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет».

ИА “Орелград”