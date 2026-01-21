Матери погибшего бойца СВО передали награду сына

21.1.2026

Евгений Рапанович посмертно награждён медалью «За храбрость» второй степени.

Церемония передачи награды состоялась в Дмитровском военном комиссариате. Медаль вручили матери Евгения — Римме Грудиной. Об этом пишет районная газета «Авангард».

В церемонии участвовали глава местного горсовета Михаил Сумаков и военный комиссар района Олег Шагаров, а также другие сотрудники военкомата.

Евгений Анатольевич Рапанович заключил контракт с Министерством обороны России в феврале 2025 года. Орловец проходил службу в 7-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде. Рапанович был наводчиком штурмового отделения.

Орловец погиб 23 августа при выполнении боевой задачи, проявив стойкость и мужество. 10 сентября его похоронили в Дмитровске с воинскими почестями.

ИА «Орелград»


