В Орле экстренно проводят ямочный ремонт

21.1.2026 | 13:55 ЖКХ, Новости

Пока что этому благоприятствуют погодные условия.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла. Ремонтом занимаются сотрудники «Спецавтобазы».

Зимний ремонт дорог выполняют литым асфальтом. Накануне работы шли Карачевском и Кромском шоссе, а также на улицах Емлютина, Давыдова и Калинникова.

«Для таких условий используется специальная техника — термос-бункер «Вулкан». Он позволяет выполнять ремонт даже при температуре до минус десяти градусов»,- рассказали на предприятии.

«Вулкан» устанавливается в кузов самосвала. Термос-бункер разогревает асфальт до нужной температуры, а затем подаёт его прямо к месту ремонта. Такой метод не только эффективен, но и экономичен. Затраты сокращаются примерно на 60%.

ИА «Орелград»


