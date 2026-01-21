В Орле экстренно проводят ямочный ремонт

Пока что этому благоприятствуют погодные условия.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла. Ремонтом занимаются сотрудники «Спецавтобазы».

Зимний ремонт дорог выполняют литым асфальтом. Накануне работы шли Карачевском и Кромском шоссе, а также на улицах Емлютина, Давыдова и Калинникова.

«Для таких условий используется специальная техника — термос-бункер «Вулкан». Он позволяет выполнять ремонт даже при температуре до минус десяти градусов»,- рассказали на предприятии.

«Вулкан» устанавливается в кузов самосвала. Термос-бункер разогревает асфальт до нужной температуры, а затем подаёт его прямо к месту ремонта. Такой метод не только эффективен, но и экономичен. Затраты сокращаются примерно на 60%.

ИА «Орелград»