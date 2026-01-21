В Орловской области выявили 566 майнинговых ферм

Таковы данные за минувший год.

Речь идёт о фермах, обнаруженных с помощью специальной платформы МТС EnergyTooI. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Впрочем, в рамках страны и даже округа такой показатель нельзя считать высоким. По ЦФО Орловщина заняла предпоследнее место.

Всего в округе функционирует около 16 тысяч таких комплексов. Больше всего — в Белгородской, Рязанской и Воронежской. Отметим, что при этом не учитывались данные по Московской области.

В целом по стране самое значительное количество майнинговых ферм выявили в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Башкирии. Отметим, что их количество заметно выросло — на целых 44% (по сравнению с данными за 2024-й год).

