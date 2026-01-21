На Орловщине активизировались «энергетические» мошенники

Аферисты запугивают граждан и заставляют их нервничать.

За последние дни возросшая активность мошенников замечена в городе Дмитровске. Об этом сообщила компания «Орловский энергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии в Орловской области. Как сообщает пресс-служба компании, злоумышленники звонят местным жителям и выдают себя за сотрудников компании. Аферисты буквально требуют от граждан срочно заменить прибор учета электроэнергии.

«Они торопят, угрожают большими штрафами и делают все, чтобы человек занервничал и не успел заподозрить обман, – пояснили энергетики. – Важно: ООО «Орловский энергосбыт» не совершает никаких звонков через Max, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры. Наши сотрудники не запрашивают СНИЛС, паспортные данные, реквизиты карт и SMS-коды по телефону».

В качестве полезных советов энергетики напомнили орловцам о пяти правилах безопасности: не сообщайте данные, даже если звонящий назвался сотрудником энергокомпании; проверяйте сайт: вводите данные только на официальном ресурс «орловского энегросбыта»; не отправляйте фото банковской карты через мессенджеры; не называйте их никому коды, пришедшие в виде смс-сообщения; не устанавливайте приложения по ссылкам от незнакомцев.

«Если позвонили мошенники, сразу скажите: «Проверю информацию на сайте» и положите трубку, – советуют специалисты «Орловского энергосбыта». – Сообщите нам по телефону или в группе в социальной сети «ВКонтакте». При утечке данных — обратитесь в полицию. Официальная информация — в офисах компании, на сайте и в контактном центре. Будьте бдительны! Ваша осторожность — главная защита».

ИА “Орелград”