Этой ночью в Орле после пожара скончалась пенсионерка

ЧП произошло в Северном районе.

Вызов поступил в службу спасения около 3 часов 10 минут. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Горела трёхкомнатная квартира в доме на улице Раздольной. Пожарные спасли 92-летнюю женщину, передав её врачам «Скорой помощи». Однако по пути в медицинское учреждение она скончалась.

Из соседних квартир эвакуировали ещё 10 человек. В итоге огонь успел повредить в одной из комнат бытовые предметы.

В причинах пожара ещё предстоит разобраться экспертам.

ИА «Орелград»