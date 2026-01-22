Ветераны СВО сыграли в хоккей в валенках

22.1.2026 | 15:12 Новости, СВО, Спорт

Любопытное мероприятие прошло в Орле сегодня.

Фото: obl1.ru

На любительский матч по хоккею в валенках вышли ветераны и участники СВО, а также члены их семей, включая жён и детей. К игре присоединились сотрудники областного филиала фонда «Защитники Отечества» и Училища олимпийского резерва.

Орловцы поделились на две команды и провели матч. Игра состоялась прямо на площади Ленина, на катке, который установили здесь к Новому году.

Об этом сообщает «Первый областной».

«В 2026 году будет ещё много [подобных] мероприятий на базе Училища олимпийского резерва», – сообщает источник.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU