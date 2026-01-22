Ветераны СВО сыграли в хоккей в валенках

Любопытное мероприятие прошло в Орле сегодня.

На любительский матч по хоккею в валенках вышли ветераны и участники СВО, а также члены их семей, включая жён и детей. К игре присоединились сотрудники областного филиала фонда «Защитники Отечества» и Училища олимпийского резерва.

Орловцы поделились на две команды и провели матч. Игра состоялась прямо на площади Ленина, на катке, который установили здесь к Новому году.

Об этом сообщает «Первый областной».

«В 2026 году будет ещё много [подобных] мероприятий на базе Училища олимпийского резерва», – сообщает источник.

ИА «Орелград»