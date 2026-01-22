В Орле после обрушения козырька возбудили дело

ЧП случилось в доме на площади Мира, 5-В.

Оно произошло 9 января. На инцидент обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

На данный момент региональное управление ведомства возбудило дело по факту ненадлежащего оказания услуг (238 УК, часть 1). В доме не только обрушился козырёк подъезда, но и прорвало канализационную трубу.

Такую нформацию публикует портал «Орловские новости».

Данное здание находится под управлением ООО «УК «Умный дом»» с декабря 2022-го года. Фактически компания не выполняла свои обязанности как минимум в текущем месяце. Впрочем, ещё в сентябре минувшего года стало известно, что «Умный дом», вопреки своим обязанностям, не стал готовить к зиме 171 здание.

Сейчас в рамках следствия проводится комплекс необходимых действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

