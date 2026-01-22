Гендиректора орловского ООО подозревают в неуплате 55 миллионов налогов

Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в орловском управлении СКР. Ответственному лицу вменяется соответствующая статья и «крупный размер» неуплаты (199 УК РФ, часть 2, пункт «а»).

Подозреваемая — женщина. Известно, что её компания производит продукты питания.

По текущей версии, уклонение происходило в налоговые периоды 2021 по 2023 годы. Орловчанка создала схему искусственного документооборота — чтобы исказить отчётность. Налоговые риски переносились на 10 подконтрольных, но формально существующих организаций.

В итоге налог на добавленную стоимость был минимизирован. Налог на прибыль организации — не уплачен вовсе.

В целом организация уклонилась от уплаты налогов на общую сумму около 55 миллионов рублей. Дело возбуждено на основании результатов оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области, а также материалов регионального управления ФНС.

«Принимаются меры к наложению ареста на имущество предприятия», — указали в СКР.

