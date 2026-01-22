С орловского предприятия взыскали 65 миллионов

Организация накопила долги перед налоговой службой.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России. Взысканием задолженности занимались сотрудники именно этого подразделения.

Известно, что речь идёт о машиностроительном предприятии.

Представитель ведомства вынес официальный запрет на регистрацию имущества организации. Он коснулся нескольких транспортных средств и самоходных машин. Были арестованы здание и земля, на которой оно стояло. Имущество передали на торги.

В результате принятых мер организация погасила налоговую задолженность в полном объёме.

