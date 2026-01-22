С орловского предприятия взыскали 65 миллионов

Организация накопила долги перед налоговой службой.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России. Взысканием задолженности занимались сотрудники именно этого подразделения.
Известно, что речь идёт о машиностроительном предприятии.
Представитель ведомства вынес официальный запрет на регистрацию имущества организации. Он коснулся нескольких транспортных средств и самоходных машин. Были арестованы здание и земля, на которой оно стояло. Имущество передали на торги.
В результате принятых мер организация погасила налоговую задолженность в полном объёме.
ИА «Орелград»