С орловского предприятия взыскали 65 миллионов

22.1.2026 | 13:14 Закон и порядок, Новости

Организация накопила долги перед налоговой службой.

Фото: ГМУ ФССП России

Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России. Взысканием задолженности занимались сотрудники именно этого подразделения.

Известно, что речь идёт о машиностроительном предприятии.

Представитель ведомства вынес официальный запрет на регистрацию имущества организации. Он коснулся нескольких транспортных средств и самоходных машин. Были арестованы здание и земля, на которой оно стояло. Имущество передали на торги.

В результате принятых мер организация погасила налоговую задолженность в полном объёме.

