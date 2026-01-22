На Орловщине вынесли приговор за кражу из магазина «Победа»

Виновницей оказалась местная жительница.

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже продуктов питания из местного магазина под названием «Победа». Как пояснили в пресс-службе суда, его фигуранткой стала жительница Ливенского района. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража чужого имущества группой лиц по предварительному сговору). Было установлено, что преступления женщина совершила не одна, а вместе с сообщницей. Произошло это в июне 2025 года.

В обеденное время женщины зашли в упомянутый выше магазин «Победа». В торговом зале они наполнили тележку различными продуктами питания, всего набрали товаров на сумму 11,4 тысячи рублей. Затем «покупательницы» приступили к реализации второй части плана – продукты они намеревались незаметно вынести из торговой точки. Роли при этом были четко распределены.

«Подсудимая отвлекла кассира, а сообщница вывезла тележку с продуктами из магазина, после чего похитители скрылись с места преступления, – пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Уголовное дело в отношении сообщницы выделено в отдельное производство. Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась».

Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимую виновной, о, как и положено, при назначении наказания учел фактические обстоятельства совершения преступления. Например, смягчающими наказание обстоятельствами были сочтены активное способствование подсудимой раскрытию преступления, признание своей вины, раскаяние в содеянном, а также наличие у нее на иждивении четырех малолетних детей.

А вот отягчающих вину обстоятельств суд не нашел и по итогам рассмотрения уголовного дела назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”