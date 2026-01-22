Вредных усачей из Белоруссии в Орле не нашли

На потенциальное наличие насекомых проверили белорусскую стружку.

Специалисты Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории исследовали образцы стружки, отобранные от девяти партий пиломатериалов общим объемом 277,03 кубометров. Пиломатериалы поступили из Республики Беларусь. Эксперты в лабораторных условиях провели ряд энтомологических экспертиз. Они искали насекомых-вредителей, которые могут скрываться в древесине и представлять угрозу для лесных экосистем региона.

В рамках анализа проводилась проверка на наличие карантинных вредных организмов, включая жуков-короедов, усачей, златок и других вредителей, сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Например, усачи, семейство жуков подотряда разноядных, характерным признаком которых являются длинные сегментированные усы, часто значительно превышающие длину тела, считаются очень опасным вредителем для лесов. Их личинки развиваются под корой и в древесине, протачивая в них ходы, в стеблях травянистых растений, реже в почве, питаясь корнями.

Кстати, усачей разделяют на физиологически-технических вредителей (виды, которые повреждают живые и ослабленные деревья) и технических вредителей (виды, личинки которых заселяют уже мертвое дерево). Впрочем, по результатам проведенных в Орловской испытательной лаборатории исследований карантинные объекты не были выявлены. На основании полученных данных оформлены соответствующие документы, добавили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Тем временем Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило, что в 2025 году сотрудниками ведомства было проконтролировано 60,3 тысячи тонн подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, что в 3,2 раза больше показателя 2024 года. В числе прочего было проконтролировано более 12,86 тысячи кубометров пиломатериалов и крепёжной древесины было проконтролировано именно в Орловской области.

«Основным экспортером растительной продукции стала Республика Беларусь – с ее территории ввезено 88,3 процента подкарантинных грузов (52 776 тонн), 11,7 процента продукции (6176 тонн) поступило из Италии, Армении, Казахстана и других стран, – сообщили в ТУ Россельхознадзора. – В результате осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля выявлено два вида карантинных объектов в трех случаях».

ИА “Орелград”