Орловским лесникам подняли зарплату

Положение об оплате труда скорректировали областные власти.

Вступили в силу изменения, внесенные правительством региона в «Положение об оплате труда работников казенных учреждений Орловской области – лесничеств, подведомственных Управлению лесами Орловской области». Обзор поправок провели специалисты регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Сообщается, в частности, что постановлением правительства уточнены размеры должностных окладов работников казенных и автономных учреждений Орловской области, подведомственных управлению лесами.

«Увеличены размеры должностных окладов директора – с 10 180 до 10 954 рублей, заместителя директора – с 9166 до 9863 рублей, главного бухгалтера – с 7124 до 8763 рублей, бухгалтера – с 5932 до 6383 рублей, государственного инспектора по охране леса, инженера-лесопатолога – с 5807 до 6248 рублей, инженера-лесопатолога 2-й категории, участкового лесничего – с 7174 до 7719 рублей, уборщика служебных помещений, сторожа – с 3760 до 4046 рублей, водителя легкового автомобиля – с 4292 до 4618 рублей», – перечислили аналитики.

Также увеличены размеры окладов рабочих: они теперь варьируются от 4046 рублей для рабочих 1-го разряда до 6873 рублей для рабочих 8-го разряда. Попутно правительство сократило объем финансирования государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» – с 750,48 миллиона рублей до 650,591 миллиона рублей. Также скорректирован перечень результатов реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение и организация неистощительного использования, эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов».

«Так, в 2026 году планируется обеспечить выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществлению наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на 174 251 гектаре лесного фонда, а не на 173 175 гектарах, как было предусмотрено ранее», – подметили аналитики. Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области в 2025 году было восстановлено 60 гектаров леса.

По информации регионального управления лесами, на увеличение площади лесовосстановления в 2025 году было направлено 3,1 миллиона рублей, на формирование запаса лесных семян – 0,02 миллиона рублей. Средства федерального бюджета были выделены в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

ИА “Орелград”