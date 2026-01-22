Орловские спасатели ищут детей в Брянской области

Двое 9-летних мальчиков провалились под лёд на реке Десне.

ЧП произошло 20 января в Брянске (в Бежецком районе). Дети катались на тюбингах с необорудованной горки.

Как пояснили в Управлении МЧС по Орловской области, в данном месте реки толщина льда составляет от нуля до 15 сантиметров. На середине же Десна вовсе свободна от ледяного покрова. Также здесь присутствует течение

В поисках участвует 21 водолаз (на пяти плавательных средствах). От нашего региона в операции принимают участие трое специалистов областного учреждения «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы».

Также местным сотрудникам МЧС помогают коллеги из Москвы и Петербурга, Калужской области. Всего в группу, проводящую поисковую операцию, входят около 70 человек. В их распоряжении 18 единиц спецтехники.

ИА «Орелград»